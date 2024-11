RICHARDSON, Ko con la Nazionale: torna a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivano notizie non positive sul conto di Amir Richardson, direttamente dalla Nazionale marocchina dove il centrocampista viola era stato convocato per prendere parte alle sfide di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa: stando a quanto riporta Snrtbotola.ma, la Federcalcio marocchina ha annunciato ieri che il ct Walid Regragui ha convocato il centrocampista dell'Hellas Verona Reda Belhiane per sostituire il giocatore della Fiorentina. La Federcalcio ha inoltre annunciato che Richardson si è infortunato durante gli allenamenti a cui hanno preso parte i Leoni d'Atlante all'inizio di questa settimana al Mohammed VI Football Complex di Salé.

Da capire l'entità dell'infortunio e quelli che saranno gli effettivi tempi di recupero del mediano.