C.LEAGUE, Tifosi del Liverpool a Parigi in gommone

Vicenda clamorosa quella che è capitata ad alcuni tifosi del Liverpool. Il volo che era stato prenotato dai tifosi dei Reds per Parigi è stato cancellato in mattinata e così, con il rischio di perdersi la finale di Champions League che era diventato concreto, hanno preso la decisione di raggiungere la Francia in gommone dall'Inghilterra. A documentarlo è stato Sky Sports UK.

This group of Liverpool fans made their way to Paris in a speedboat for the #UCLfinal after their flight was cancelled!🚤pic.twitter.com/PguobokTQj