C. ITALIA, Primavera: Torino in finale, battuta la Lazio

E' il Torino la prima finalista della Coppa Italia Primavera, in attesa di Fiorentina-Roma. Una semifinale di ritorno contro la Lazio al cardiopalma poiché sono serviti i tempi supplementari per decretare un vincitore. I granata all'andata si erano imposti a Formello per 3-1 e quindi partivano con un netto vantaggio. Oggi a parti invertite è stata la Lazio ad andare in vantaggio 3-1, ed è servito un gol allo scadere di Magui nel secondo tempo supplementare a regalare al Torino l'accesso all'ultimo atto della competizione.