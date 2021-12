INDISCREZIONI DI FV DALLE MURA, A CREMONA NON HA SPAZIO: ACF RIFLETTE Tra gli argomenti affrontati dalla dirigenza con l'agente Luca Puccinelli, che in viola ha Riccardo Saponara (del quale si sta valutando il rinnovo) e Christian Dalle Mura, c'è stata anche e soprattutto la situazione del difensore viareggino. Andato a Cremona... Tra gli argomenti affrontati dalla dirigenza con l'agente Luca Puccinelli, che in viola ha Riccardo Saponara (del quale si sta valutando il rinnovo) e Christian Dalle Mura, c'è stata anche e soprattutto la situazione del difensore viareggino. Andato a Cremona... NOTIZIE DI FV ROSATI, IDEA IN COPPA. NON GIOCA DALL'AGOSTO 2020 C'è attesa per vedere le scelte di Vincenzo Italiano per il ruolo di portiere contro il Benevento. Con Dragowski ancora ko, Pietro Terracciano è ormai a tutti gli effetti il portiere titolare in campionato con Antonio Rosati suo secondo e Michele Cerofolini... C'è attesa per vedere le scelte di Vincenzo Italiano per il ruolo di portiere contro il Benevento. Con Dragowski ancora ko, Pietro Terracciano è ormai a tutti gli effetti il portiere titolare in campionato con Antonio Rosati suo secondo e Michele Cerofolini... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi