C. ITALIA, Noslin manda ko il Napoli 3-1. Lazio ai quarti

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia dopo una partita dominata per larghi tratti dalla Lazio che accede così ai quarti di finale della competizione. All'Olimpico la partita dura un tempo, con i biancocelesti che passano in vantaggio con Noslin ma vengono raggiunti dopo poco da Simeone. Poi sale in cattedra l'autore del primo gol, segnando a fine primo tempo e a inizio ripresa, regalando così il 3-1 e il passaggio del turno alla squadra di Baroni che troverà la vincente tra Udinese e Inter.