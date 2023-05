C. ITALIA, La finale sarà trasmessa in oltre 165 paesi

Le Lega Serie A ha predisposto riprese tv per creare un effetto quasi cinematografico della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come saranno utilizzate 38 telecamere: due correranno su binari lungo le fasce laterali per generare immagini che permettano agli spettatori di sentirsi vicinissimi allo svolgimento delle azioni. Il match sarà trasmesso in oltre 165 paesi, collegati grazie a 35 network stranieri.