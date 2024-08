C. ITALIA, Cremo e Cesena volano ai 16esimi, Verona ko

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pomeriggio si sono giocate due gare del secondo turno di Coppa Italia che vede volare ai 16esimi Cremonese e Cesena. I grigiorossi hanno avuto la meglio sul Bari solo ai rigori dopo l'1-1 con cui si era conclusa la gara (nella ripresa a De Luca ha risposto Manzari). Il Cesena, neopromosso in B, compie invece una bella impresa battendo il Verona di Zanetti per 2-1. Kargbo e Shpendi (nella foto la sua esultanza) nel finale di primo tempo hanno messo al sicuro il passaggio del turno nonostante al 75' Tengstendt abbia riaperto momentaneamente la gara per i gialloblù.

La serata di Coppa Italia prosegue con le sfide Empoli-Catanzaro (20.45) e Napoli-Modena (21.15).