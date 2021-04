C. FIORENTINO, Le parole volano, i numeri restano

Sulle colonne del Corriere Fiorentino è presente l'opinione del giornalista Ernesto Poesio in merito alle dichiarazioni del dopo Fiorentina-Atalanta: "La speranza è che fossero dichiarazioni di facciata. Un modo per non abbattere la squadra. Ognuno ha il diritto di giudicare una partita come meglio credo ma i numeri parlano chiaro, sono quelli che decidono le partite. Mi auguro che partite come quelle di domenica aiutino a riflettere che la strada per la risalita è ancora lunga".