C'è Piccoli se parte Kean. TMW: "Prima scelta di Pradè, ma occhio al Como"

Tuttomercatoweb.com fa il punto sul futuro di Roberto Piccoli, riscattato questa settimana dal Cagliari per 11,6 milioni di euro può essere uno dei grandi protagonisti di questa finestra di calciomercato. L'attaccante è una delle prime scelte del direttore sportivo Daniele Pradè perché considerato il profilo giusto da far crescere insieme all'esperto Edin Dzeko. Oltre alla società gigliata a monitorare la situazione di Piccoli ci sono però anche altre società: è un'idea del Bologna dovesse andare via Castro, piace e non poco anche al Como. E quest'ultima è altra strada da seguire con particolare attenzione nell'estate in cui Fabregas ha chiesto due nuovi centravanti.

Nell'estate in cui dovrebbero andare via sia Cutrone che (di nuovo) Belotti.