BUSO, Deluso da Vlahovic, ma è un gran professionista

L'ex calciatore della Fiorentina Renato Buso, con un passato recente anche da allenatore delle giovanili viola, ha parlato della notizia del giorno, ovvero il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Buso, che aveva incrociato Vlahovic ai tempi delle giovanili, si è espresso così sulla sua partenza da Firenze: "Ho un po' di tristezza addosso, mi dispiace molto che vada via. Però se analizzo l'offerta è irrinunciabile. Peccato, è un dispiacere, però adesso conta solo la maglia viola. Come giocatore si capiva già da giovanissimo quanto fosse forte, dava sempre dimostrazioni di grande personalità, adesso è una macchina da guerra. Inutile nasconderlo, sono deluso per come è andata a finire, ma sotto il profilo professionale non gli si può dire nulla". che dava subito dimostrazione di personalità.

Sulle ripercussioni all'interno della squadra viola: "Forse avranno una reazione d'orgoglio, sanno che adesso devono fare di più. Ma credo che questo sia un gruppo molto unito. Non vince solo il singolo, ne sono convinto. Evidentemente qualcun altro dovrà alzare il rendimento in fase realizzativa per sopperire alle sue mancanze.

Perché tutti i campioncini della Fiorentina vanno alla Juventus? Non so. Forse perché hanno più soldi. Ma non credo sia solo quello, perché in estate c'è stata un'offerta importante dell'Atletico Madrid, in queste settimane anche l'Arsenal aveva fatto un tentativo sostanzioso. Penso possa essere il fascino che la Juventus ha su alcuni ragazzi fin da bambini".