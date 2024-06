BURUK, Zaniolo? Vedremo le sue intenzioni. Pronti a offerte

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista turco ed attuale allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, parlando ai microfoni ufficiali del club si è espresso anche su un possibile obiettivo del mercato estivo della Fiorentina: Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore delle giovanili viola ha fatto ritorno al club detentore del cartellino dopo la non fortunatissima esperienza in Inghilterra all'Aston Villa che ha deciso di non riscattarlo. Ecco le parole del tecnico:

"Zaniolo per noi è un giocatore molto prezioso, ma vedremo le offerte che arriveranno e quali saranno le sue intenzioni. Abbiamo una rosa molto importante e possiamo ricavare cifre significative con i giocatori che venderemo".