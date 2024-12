BURDISSO, Genoa? Mi spiace per Gila. Vieira un top

FirenzeViola.it

L'ex direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, ha parlato a Il Secolo XIX del Genoa, sua ex squadra da calciatore: "Mi dispiace per Gilardino, siamo stati compagni di squadra e so quanto abbia fatto bene in questi anni da tecnico. Conosco bene anche Vieira, abbiamo giocato insieme nell’Inter. E l’ho seguito anche da allenatore nel suo percorso, l’anno scorso quando era allo Strasburgo ci siamo sentiti. Due ottime persone e due grandi professionisti.

Balotelli? Se hai bisogno di una seconda chance, il Genoa è la squadra giusta. Io credo che sia una delle poche squadre in Europa in grado di garantire la possibilità di un rilancio, mi ricordo ai miei tempi quello che fecero con Perotti: veniva da tanti infortuni, stava per smettere di giocare e invece in rossoblù ebbe l’occasione di rinascere. Mario ha tutto per poter fare cose importanti, sono convinto che possa riuscirci".