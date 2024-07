BUFFON, Valuta un passo indietro da capo delegazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluigi Buffon potrebbe fare un passo indietro dopo il flop dell'Italia nell'Europeo in corso in Germania. Lo scrive stamani TMW, sottolineando come il capo delegazione della Nazionale in queste ore stia riflettendo sulla possibilità di farsi da parte: non gli è piaciuto il modo in cui l'Italia ha affrontato questa competizione, in particolar modo come s'è arresa dinanzi alla Svizzera, e adesso si mette in discussione. Buffon ha chiesto un confronto con Gravina: vuole rendersi conto se ci sono o meno le condizioni per continuare a ricoprire un ruolo che ha accettato circa 11 mesi fa.

Soprattutto, vuole capire se c'è la possibilità di dare un aiuto concreto alla Nazionale che verrà ed essere davvero una risorsa.