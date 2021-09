BUFFON, Ho visto Ribery in Viola: è molto forte

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha rilasciato un'intervista all'interno della trasmissione Radio Anch'io Sport. Queste alcune sue parole, a partire dalla possibilità di essere presente al Mondiale del 2022 in Qatar: "Non punto a niente. Voglio essere felice e a comandare sono la mia testa e il mio corpo. Con grande piacere ed entusiasmo continuo a giocare. In questo momento non prendo in considerazione l'idea di smettere. Poi mi accorgo di essere un giocatore molto importante per la gente, a Parma i tifosi mi affidano sogni e speranze. Per me questo è gratificante. Se Mancini dovesse chiamarmi vedremo, il ct non ha sbagliato nulla e ci siamo sentiti l'ultima volta due o tre anni fa. Non voglio creare pressioni inutili, Mancini ne ha già tante e non deve averne di più".

Buffon ha poi espresso il suo parere riguardo all'approdo di Franck Ribery, ex Fiorentina, alla Salernitana: "È suggestivo vedere il francese a Salerno, lo posso capire, visto che si sente un giocatore molto forte. Lo è, l'ho visto a Firenze e anche se giocherà 60 minuti e non 90 darà il suo contributo. In Italia non abbiamo giocatori così, cercherà di ripagare l'affetto dei tifosi regalando loro un sogno. Uno come Ribery può avere un effetto traino".