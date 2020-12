BUFFON, Affronteremo squadra in difficoltà: dovremo...

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la netta vittoria sul Parma: "Oggi era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo. Adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare una squadra in difficoltà e dobbiamo farla nostra, perché poi cominciano gli scontri diretti. Sono gare già decisive a fine girone d'andata. Serve ancora tempo? No, perché abbiamo sempre giocato con grande cuore. Abbiamo recuperato con grande cuore e in un'altra volta ci hanno recuperato al 95'. Il verdetto del campo secondo me non ha sempre rispettato le nostre prestazioni".