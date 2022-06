BUDEL, Se parte Milenkovic difficile migliorare la rosa

Alessandro Budel, ex centrocampista ed attuale commentatore sportivo, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina: "Questa stagione ho visto una grande Fiorentina, nonostante la partenza di Vlahovic ha centrato l'obiettivo europeo esprimendo un ottimo calcio. Sono tante le cose positive in casa viola, a cominciare dal lavoro di Italiano e dalla capacità che ha avuto la squadra di sopperire all'assenza di Vlahovic.

Che cosa ne pensa del mercato viola?

"Senza Torreira ed ipoteticamente senza Milenkovic diventerà difficile migliorare la rosa. La Fiorentina è arrivata in Europa e dovrebbe quindi rinforzarsi, non indebolirsi, sennò sarà dura. Cabral? Mi piace come giocatore, deve ancora ambientarsi però ad un nuovo calcio ma ha ampi margini di miglioramento".