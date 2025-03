Bruno Longhi duro: "Coreografia? Altro che 50mila euro: c'era da chiudere la curva"

Intervenuto a Radio Sportiva per commentare le principali vicende d'attualità calcistica, lo storico volto di Mediaset Bruno Longhi ha parlato così della coreografia "Juve m...a" che i tifosi viola hanno dedicato ai bianconeri nell'immediato pregara: "Dopo aver visto la coreografia dei tifosi della Fiorentina sono rimasto di stucco. Durante una partita in cui le cose non vanno bene, il pubblico che si arrabbia con l'arbitro, che partano degli insulti che sono frutto del nervosismo. Per preparare uno striscione del genere non ci impieghi più di un giorno, quindi si parla di premeditazione.

Io per questo andrei molto oltre i 50 mila euro di multa arrivando anche alla squalifica di tutta la curva. Per progettare una cosa del genere ci stai pensando da giorni al di là dell'andamento della partita. Queste sono cose gravissime e non è la prima volta; chi organizza queste cose cosi offensive deve pagare".