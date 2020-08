BROVARONE, Paredes? Coi viola non c'entra nulla

Bernardo Vitale Brovarone, intermediario di calciomercato, ha commentato alcune delle principali trattative legate alla Fiorentina, cominciando dal nome nuovo di oggi, quello di Leandro Paredes del PSG: "Vorrei che si tornasse a raccontare alla gente la verità, e basterebbe fare due calcoli economici e di percorso professionale per capire che Paredes con la Fiorentina non c'entra nulla. Non si devono illudere le persone, contando che stasera dovrebbe giocare una semifinale di Champions da titolare e che a 26 anni è in un calcio d'élite. Con quale criterio domattina decidere di andare a giocare per la Fiorentina? Un giorno la marcia cambierà, ma per me non adesso".

Cavani sarebbe un'idea realizzabile?

"Non ha un contratto con il PSG ormai dal 30 giugno, senza prorogare neanche quei due mesi. Penso che però tra oggi e domani arriverà a Lisbona per firmare un triennale a 8 milioni netti. Con lui ci sarà pure Vertonghen: è il Benfica la squadra su cui la Fiorentina deve fare delle riflessioni e capire come fare, vista la differenza di ricchezze".

Due nomi: Orsolini e Romero.

"Orsolini si è un po' impigrito e non basterebbero 30 milioni per portarlo via dal Bologna: non la vedo un'operazione fattibile adesso. Romero invece mi piace molto, è il classico difensore ruvido argentino, e puoi farlo giocare sia a tre, pensando di sostituire Caceres, che a quattro".

Davanti chi può arrivare?

"Il giocatore su cui proveranno ad andare fino in fondo secondo me è Belotti: sono disposti a fare un sacrificio, anche se il Torino gli sta prospettando un rinnovo e un futuro granata".

Che ne pensa di Vlahovic?

"Per me potrebbe essere benissimo il nostro centravanti. Anche perché lui sa da gennaio che la Fiorentina cerca Belotti, e queste sono le cose che non devono più accadere, di andare ad ammosciare questi ragazzi".

Mandzukic davvero pensa più ai soldi che al pallone?

"Fosse stato così forse non avrebbe lasciato il Qatar... Penso abbia ancora voglia di giocare a pallone. In generale sul centravanti c'è la possibilità di entrare cattivi, penso cosa sarebbe un colpo come Milik, che sarebbe la perfezione. Oppure anche Isak, della Real Sociedad".

C'è la Fiorentina dietro ai ritardi di Fofana con il Lens?

"Non so, dico che un giocatore così per Iachini sarebbe il massimo. Eppure ricordo un suo virgolettato in cui diceva di volere il Lens. Bisogna comunque guardare alla realtà, ad esempio mi dicono che oggi Torreira preferirebbe il Torino alla Fiorentina".