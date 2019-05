BROVARONE, A Chiesa va trovato ruolo. Mandragora...

Bernardo Brovarone, opinionista e intermediario di mercato ha parlato del futuro di Federico Chiesa: "Per me il ragazzo vale 100 milioni. Anche se in queste ultime partite non sta brillando e a volte mi ha fatto anche arrabbiare vale quella cifra lì. L'unico problema del ragazzo per me è il ruolo. La Fiorentina terrà gli dovrà trovare un ruolo: seconda punta, esterno, quello che sia. Sulle polemiche di cascatore? E' diventato grande ma tutto questo non gli fa bene, lo innervosisce. Poi quando vai a Bergamo e trovi quel clima il ragazzo e il giocatore scompare. Se Chiesa va alla Juve... A me piace tantissimo Mandragora dell'Udinese. Se la Juve vuole Chiesa, io fossi la Fiorentina chiederei come contropartita Mandragora sul quale la Juventus ha il diritto di recompra. E' un giocatore che è maturato ma ha ancora tanti margini di miglioramento. E' un centrocampista solido che ha già la personalità di un calciatore esperto. Prenderei lui vendendo Chiesa alla Juve per 70 milioni + Mandragora".