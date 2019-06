BREVI, Lazzari? Merito mio se gioca a 5. Da terzino...

Oscar Brevi, ex allenatore nella stagione 2014 di Manuel Lazzari alla Spal, ha parlato delle caratteristiche dell'esterno biancazzurro, che nelle ultime ore è entrato nel mirino della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Tranne qualche piccolo problema fisico, ricordo che si vedevano già le sue ottime doti anche se l’anno prima aveva giocato in C2. Ho iniziato a farlo giocare io come esterno destro in un centrocampo a 5. Sulla fascia con 3 difensori dietro è la soluzione ideale per lui. Chiesa ha altre caratteristiche, Manuel è adatto nella linea dei 5, Federico è più attaccante. Il giocatore come terzino destro ha difficoltà, la sua forza sta nell’uno contro uno per poi andare a crossare. Rispetto a quando lo allenavo io, Manuel adesso è cambiato: ora parliamo di un giocatore più maturo. Come caratteristiche sotto la ricerca del gol e della conclusione in porta è meno incisivo".