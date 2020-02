BRESSAN, Commisso vuole farsi rispettare. Domani...

L'ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato di Udinese-Fiorentina e di molto altro: "Sarà gara tosta, i friulani sono ostici in casa. Giocano per salvarsi, ma sono una squadra arcigna e per i viola non sarà facile. Iachini sta facendo bene ed è il tecnico giusto per i viola. Ora tutti vogliono mettersi in mostra. Spero che la Fiorentina possa presto tornare in Europa. Commisso vuole farsi rispettare e ha capito come funzionano le cose in Italia. Raggiungere i risultati non è facile, tutto dipenderà anche dalla questione stadio. Chiesa? Giocatore eccezionale, indiscutibile. Ha avuto un periodo di appannamento ma ora si sta riprendendo. Ho giocato con Enrico, Federico è più generoso e può creare grande fastidio alle difese avversarie quando va in progressione".