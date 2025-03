Brasile, il ko con l'Argentina costa caro al ct Dorival Junior. I Verdeoro vogliono Ancelotti

In questi giorni ha fatto molto rumore la pesante sconfitta del Brasile contro l'Argentina, nella più classica sfida tra nazionali sudamericane. La Selecao è completamente naufragata al Monumental di fronte ai colpi della Scaloneta, incontenibile dal primo all'ultimo minuto con un sono 4-1 finale. Un ko, quello contro l'Albiceleste, che dovrebbe costare caro a Dorival Junior, ct dei Verdeoro. Stando a quanto riportato da UOL Esporte il commissario tecnico verrà sollevato dall'incarico nei prossimi giorni, decisivi i risultati non entusiasmanti nelle ultime uscite.

Come riferisce la testata brasialiana, la caduta nella sfida contro la Seleccion è soltanto la punta dell'iceberg: i primi malumori si erano percepiti dopo l'eliminazione dalla Copa America ai quarti di finale contro l'Uruguay, il girone di qualificazione al di sotto delle aspettative ha chiaramente accelerato la scelta. Resta da capire chi sostituirà Dorival alla guida del Brasile considerato che Ancelotti, tra i favoriti, in conferenza stampa ha dichiarato che al momento non vuole lasciare il Real Madrid.