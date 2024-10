BRANCA, A Kean serviva una squadra come la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter con un lungo passato da calciatore anche con le maglie di Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Roma, ha parlato in esclusiva a TMW toccando tantissimi temi legati all'attualità del nostro pallone.

Kean è il centravanti giusto per la Fiorentina?

"Sicuramente a lui serviva questo... Per gli attaccanti e per i portieri se non hai fiducia di ambiente e città, oltre che di tecnico e club, fai fatica. Se ce l'hai fai anche cose che nessuno si aspetterebbe, dimostrando ciò che vali realmente".