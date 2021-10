BRAMBATI, Vlahovic-Milan sarebbe un grande colpo

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato di Lucca e di Vlahovic, due attaccanti al centro di molte discussioni in questi giorni chi per un motivo chi per un altro. Questo il pensiero dell'ex Torino su Lucca: "Molti parlano di giovani ma quando si tratta di farli giocare, di dargli spazio, si preferiscono ancora giocatori esperti. A me viene in mente Gigi Radice, che mi diceva all'epoca 'in Serie C quando tu lasci dieci palle gol a un attaccante forse ti fa due gol, in B cinque, in A tutti e dieci'. La categoria è importante, questo è il succo. In Italia siamo subito pronti a fare paragoni, mettendogli forse troppa responsabilità. Lucca ha delle qualità, anche fuori dal normale, ma forse qualche grande lo prenderà per poi fargli fare le ossa da qualche parte".

Poi la sua opinione sul futuro di Vlahovic: "E' un giocatore sulla bocca di tanti club, non solo italiani. Se il Milan sostituisse Ibra con lui sarebbe uno dei più grandi colpi dei prossimi anni. La Fiorentina non può pensare di chiedere 60-70 milioni con uno a cui scade il contratto nel 2023, dovrà chiedere di meno. Juventus? Chiesa e Vlahovic sarebbe una grande coppia".