BRAMBATI, La Juventus domenica rischia tantissimo

FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Pioli dice che le critiche sono giuste. E parla anche di una società con una struttura adeguata: "Il Milan non deve vincere lo Scudetto ma ci sta, è lì. Sono arrivati dieci giocatori, hanno speso tanti soldi, non sono dei giovani ma hanno delle credenziali importanti che possono aiutare il Milan a essere una squadra che ambisce allo Scudetto. Ibrahimovic? Ha smesso ieri di giocare, ma un conto è fare il giocatore e un conto un dirigente. Che ruolo vuoi dargli? Al Milan oggi serve un Marotta che non c'è, che riesca a coordinare tutto, il mercato, l'aspetto economico e la comunicazione. Ci sono state delle crepe, ho sentito parlare solo Pioli e i giocatori, non ho visto nessun dirigente intervenire. Marotta sarebbe intervenuto".

Fiorentina-Juventus sfida ad alta tensione: "La Juventus rischia tantissimo. Se i giocatori della Fiorentina interpretano bene la gara possono veramente metterla in difficoltà. Come modo di giocare Italiano può mettere in difficoltà le squadre di Allegri. La Juve negli episodi a volte risulta vincente e fortunata, non so se la pressione può giocare brutti scherzi alla Viola. Davanti come scelte di Allegri chi mi aspetto? Kean è uno di quei giocatori che mi ha sorpreso per la sua crescita. Gioca per la squadra, in queste ultime partite l'ho visto migliorato tantissimo. Non so se c'è anche un pizzico di Spalletti o solo Allegri in questa crescita".