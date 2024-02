BOURIGEAUD, Casa svaligiata mentre segnava al Milan

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Brutta disavventura per il centrocampista del Rennes, Benjamin Bourigeaud. La casa del calciatore è stata svaligiata mentre lui era in campo al Roazhon Park contro il Milan in Europa League. Una serata che Bourigeaud difficilmente dimenticherà anche per la tripletta realizzata contro i rossoneri nel 3-2 che ha regalato la vittoria ai francesi. (ANSA).