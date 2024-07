BOSKOVIC, La Fiorentina ha preso il talento croato

Colpo in vista di grande prospettiva per la Fiorentina. Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui propri canali social, la società viola ha l'accordo per firmare il classe 2008 Marko Boskovic, difensore centrale croato in forza all'HNK Cibalia. "Alla Fiorentina - aggiunge il giornalista - sono convinti che possa diventare un talento importante per il futuro".

🟣🇭🇷 Excl: Fiorentina have agreed deal to sign 2008 born talent Matko Bosković from HNK Cibalia, all set to be signed.



Croatian centre back will join Fiorentina as they’re convinced he could be an important talent for the future. pic.twitter.com/9AQjf7xVpa