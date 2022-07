BORTOLAZZI, Italiano è meticoloso come Sacchi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DODÔ DOMANI POMERIGGIO SARÀ A FIRENZE Continuano ad arrivare novità importanti sul fronte Dodo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il terzino destro brasiliano è in viaggio da Milano a Roma, dove domani mattina dovrebbe sostenere le visite mediche, per poi raggiungere nel pomeriggio... Continuano ad arrivare novità importanti sul fronte Dodo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il terzino destro brasiliano è in viaggio da Milano a Roma, dove domani mattina dovrebbe sostenere le visite mediche, per poi raggiungere nel pomeriggio... NOTIZIE DI FV QUEI VIOLA UNITI DA UN ALTRO (DISCUTIBILE) COLORE Non so se sia una moda, se sia di buon auspicio, se hanno fatto un club riservato a chi ha questa passione, se sia stato un gesto per mettere a proprio agio il nuovo arrivato o se sia un regalo proprio di chi è appena arrivato. Questo giro contorto di parole e di... Non so se sia una moda, se sia di buon auspicio, se hanno fatto un club riservato a chi ha questa passione, se sia stato un gesto per mettere a proprio agio il nuovo arrivato o se sia un regalo proprio di chi è appena arrivato. Questo giro contorto di parole e di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi