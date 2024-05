BORJA VALERO, Viola in fiducia: piazza merita il trofeo

FirenzeViola.it

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato così ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di domani: "La potevano vincere anche l'anno scorso perché sul campo ha dimostrato di non essere inferiore al West Ham. Credo che quella finale e la finale di Coppa Italia con l'Inter dell'anno scorso abbia dato a questa squadra fiducia per riportare un trofeo a Firenze. La piazza lo merita".