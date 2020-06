La Fiorentina sta monitorando da tempo alcuni giocatori in scadenza di contratto ed uno di questi è Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan. L'ex Atalanta avrebbe raggiunto, per il momento, un accordo con i rossoneri per il prolungamento del contratto di ulteriori due mesi in modo tale da poter concludere la stagione. Per il momento si respira ottimismo. A riportarlo è TMW.