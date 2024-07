BONAVENTURA, Priorità all'estero: già detto all'agente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo aver lasciato la Fiorentina e salutato la piazza con un lungo messaggio condiviso sui propri social ieri, per Giacomo Jack Bonaventura ora si aprono le porte di una nuova esperienza. Come riporta Sky Sport, l'idea del centrocampista classe '89 è quella di dare priorità ad una soluzione all'estero per una nuova esperienza di vita e ha già dato mandato all'agente Enzo Raiola di mettersi al lavoro. MLS, Arabia o Qatar in questo momento sono le ipotesi più accreditate. Solo nel caso in cui non si trovi una soluzione estera, allora per Bonaventura potrebbe esserci una nuova esperienza in Italia.