BONAVENTURA, Per migliorare serve anche sbagliare

Giacomo Bonaventura ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vittoria per 2-0 contro la Roma: "Sono contento, ho ritrovato anche la mia condizione dopo essere stato fermo qualche partita. Sono contento della vittoria, possiamo restare uniti alle altre che si giocano l’Europa”.

Ha trovato anche il gol…

“Questa settimana ho lavorato forte, non avevo più nessun fastidio e ora sono contento. Abbiamo un’altra settimana per lavorare, abbiamo visto che se lo facciamo bene e insieme poi giochiamo meglio”.

Chi è entrato, lo ha fatto con la voglia giusta?

“Certo, l’anno prossimo giocare in Europa vorrebbe dire tantissimo. Prestigio personale, della Fiorentina… Abbiamo fatto qualche passo falso ma adesso ci dobbiamo provare”.

In casa nel 2022 avete fatto 19 punti, solo come l’Inter.

“Siamo in crescita, d’ora in avanti le cose possono solo andare meglio. Bisogna anche sbagliare per crescere, abbiamo imparato dagli errori”.

Ora ci saranno altri due impegni importanti.

“A casa della Samp non sarà facile, dobbiamo lavorare bene perché se facciamo sei punti da qua alla fine possiamo raggiungere un traguardo importantissimo”.