BONAVENTURA, Lasciare con un trofeo sarebbe bellissimo

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della finale di Conference League contro l'Olympiacos: "Se è la gara più importante della mia carriera? Sicuramente di questa stagione, c'è in palio un trofeo, quest'anno non abbiamo avuto l'opportunità di fare una finale. È un match importantissimo, speriamo in una grande prestazione".

In cosa siete cresciuti rispetto ad un anno fa?

"Penso che abbiamo fatto il percorso con più consapevolezza, più fiducia e più tranquillità, infatti penso il cammino sia stato migliore di quello dell'anno scorso. Arriveremo in finale con tanta voglia di rivincita dopo quanto successo a Praga, abbiamo fiducia in noi, faremo del nostro meglio".

In tanti non sapete cosa farete in futuro. Quanto sarebbe bello, in caso di addio, lasciare con un trofeo?

"Lasciare con un trofeo sarebbe una cosa bellissima, poi bisogna vincerla la partita e vedere che cosa succederà in futuro. Non sappiamo come andrà a finire la partita, così come non conosciamo il futuro di molti di noi. Viviamo giorno per giorno, dobbiamo concentrarci solo sul lavoro".

Come sta?

"Molto bene, ho una buona condizione, mi ha fatto bene saltare qualche partita. Ho fatto una buona settimana di allenamenti, poi 90 minuti contro il Napoli... Sono a posto".

Vuole fare gli in bocca al lupo all'Atalanta da ex?

"Certo, in bocca al lupo. Spero che la coppa torni in Italia dopo tanti anni, l'Atalanta ha fatto benissimo quest'anno, trova una squadra forte, ma è in forma e ce la può fare".