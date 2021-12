BONATO, Ikone ok per presente e futuro. Berardi..

Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato di mercato e della sfida di domenica della Fiorentina contro i neroverdi: "La Fiorentina sta facendo un percorso molto interessante. La Fiorentina è una delle sorprese grazie all'arrivo di Italiano, allenatore propositivo che ha valorizzato l'organico già presente e anche ad alcuni investimenti importanti come Nico Gonzalez, senza dimenticare la grande maturazione di Vlahovic . Sono sicuro che farà una stagione di alto livello".

Dionisi e Italiano erano i due nomi presi in considerazione per la successione di De Zerbi.

"Il ballottaggio è stato tra Italiano e Dionisi, è vero. Sono due allenatori giovani che vengono da esperienze positive partendo dalla gavetta, ma che si stanno confermando anche a grande livello. Sono due prospetti molto importanti anche per il futuro".

Berardi è il miglior esterno del campionato?

"In questo momento è l'esterno italiano più determinante del campionato. Ha raggiunto la maturità tecnica e psicologica. Il fatto di aver vinto l'europeo lo ha reso ancora più sicuro di se stesso".

Cosa può dare Ikone più di Berardi?

"Sono due profili che per il modo di giocare di Italiano vanno bene entrambi. Ikoné è più rapido ma avrà bisogno di adattamento al calcio italiano. Mentre Berardi era più pronto. Credo però che valutate tutte le situazioni, compreso il fatto che il Sassuolo non cede i giocatori top a gennaio, prendendo Ikoné la Fiorentina ha lavorato anche per il futuro".

La Fiorentina potrebbe però tornare a pensare a Berardi in vista di giugno?

"Sì però dal mio punto di vista se prendono Ikoné e avendo già Nico, non vale la pena tornare su un obiettivo come Berardi. Non ci sarà bisogno di fare un ulteriore investimento nel ruolo. Berardi ora potrebbe essere pronto per cambiare maglia ma è anche la bandiera del Sassuolo e dunque per portarlo via servirà un'offerta molto importante".