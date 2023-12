BONANNI, Con una punta vera, Champions possibile

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e tecnico, Massimo Bonanni, è intervenuto a TMW Radio per commentare il successo della Fiorentina in Conference League contro il Genk: "Se la Viola riuscisse a trovare un attaccante che faccia 20 gol sarebbe una squadra a ottimi livelli. Per come è strutturata, la Fiorentina può fare benissimo e può arrivare a giocarsi il quarto posto. Jovic e Cabral hanno portato la Fiorentina in finale di Coppa Italia e Conference, non posso dire che hanno fatto male. Che manchi un attaccante importante per il campionato è vero. L'allenatore mi piace, ha pregi e difetti, ma se trova un attaccante da 15-20 gol può provare a lottare per il 4° posto".