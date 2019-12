BOMBARDINI, Montella è in bilico ma ha buone idee

L'ex centrocampista, tra le altre, della Roma, Davide Bombardini, ha analizzato il match di stasera contro i viola per tuttomercatoweb.com. Questo ciò che ha detto: "È una gara aperta, tra due squadre che giocano e non si tirano indietro. Montella adesso è sulla graticola, sta rischiando e una vittoria sarebbe l'ideale. Credo che la Roma abbia a disposizione due risultati su tre, anche un pareggio fuori casa potrebbe andar bene. Però al tempo stesso potrebbe approfittare di questa situazione contro una Fiorentina che si gioca tutto e sarà un po' più tesa. È chiaro che i viola avranno più necessità di far punti, anche perché un pareggio nelle ultime cinque gare è troppo poco. Come giudico Montella? Credo abbia buone idee, certo i risultati ultimamente non sono stati dalla sua parte. Il ricordo migliore di Montella come tecnico resta quella della sua prima Fiorentina. È evidente comunque che per portare a casa i risultati servono tanti aspetti e tanti particolari. Dove si deciderà la partita di stasera? La Roma davanti è meglio assortita rispetto ai viola. La Fiorentina peraltro deve rinunciare a Ribery e Chiesa. I giallorossi hanno più qualità e scelta, possiedono più frecce al loro arco. Boateng ad esempio gioca davanti ma non è un attaccante".