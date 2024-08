BOLOGNA, Tutto su Logan Costa. In mezzo Thorstvedt

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, il Bologna, visto il silenzio di Mats Hummels, è pronto ad andare fino in fondo per Logan Costa. Anche ieri, di domenica, le due società hanno avuto contatti. Il Tolosa per il difensore classe 2001, seguito anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato, chiede 15 milioni, mentre i felsinei sono fermi ad un'offerta di 12. La trattativa andrà avanti considerando che la distanza tra i due club è abbastanza ridotta, a 13 -14 milioni più bonus potrebbe arrivare la chiusura.

Chiuso per il difensore Sartori e Di Vaio vorrebbero mettere a disposizione di Vincenzo Italiano anche un centrocampista. Tra gli obiettivi anche un giocatore finito a lungo nel merino dei viola in questi ultimi mesi di mercato, ovvero il norvegese Kristian Thorstvedt.