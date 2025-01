BOLOGNA, Pagliuca: "Skorupski è al livello di De Gea"

FirenzeViola.it

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in cui ha presentato l'incrocio tra due sue ex squadre (Inter-Bologna, recupero della diciannovesima di Serie A in programma domani sera), l'ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato degli estremi difensori dell'attuale serie A, facendo un paragone proprio tra quelli di Bologna, Inter e Fiorentina: "Il Bologna ha tanti giocatori forti. A proposito della sfida contro l'Inter, è importante che i rossoblù stiano sul pezzo.

Poi hanno un portiere che assieme e De Gea e Sommer ha un rendimento qualitativo altissimo, tra i migliori. Skorupski ha sbagliato sul tiro di Saelemaekers ma è un portiere di grande affidabilità".