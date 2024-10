BOLOGNA-MILAN, Ecco la prima data disponibile: il 3/04

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si continua a parlare in merito a dove e quando giocare la sfida tra Bologna e Milan, con l'ipotesi rinvio che è ancora in piedi e in questo momento va per la maggiore. Il problema è legato al calendario fitto rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. Contando la possibilità che almeno una delle due squadra vada ai playoff di Champions League, dopo la fase a girone unico, e vedendo che entrambe hanno già una gara che verrà rinviata a causa della Supercoppa Italiana, si nota come la prima data utile, se si verificasse tutto questo, sarebbe il 3 aprile 2025, una cosa davvero clamorosa.

Il dettaglio.

29 ottobre: Milan-Napoli e Cagliari-Bologna

2 novembre: Monza-Milan e Bologna-Lecce

5-6 novembre: Champions League

9 novembre: Cagliari-Milan

10 novembre: Roma-Bologna

Pausa per le nazionali

23 novembre: Milan-Juventus

24 novembre: Lazio-Bologna

25-26 novembre: Champions League

30 novembre: Milan-Empoli e Bologna-Venezia

3 dicembre: Coppa Italia

6 dicembre: Atalanta-Milan

7 dicembre: Juventus-Bologna

11 dicembre: Champions League

15 dicembre: Milan-Genoa e Bologna-Fiorentina

20 dicembre: Verona-Milan

21 dicembre: Torino-Bologna

29 dicembre: Milan-Roma

30 dicembre: Bologna-Hellas Verona

3 gennaio: Juventus-Milan, ore 19 – Supercoppa Italiana

Data da definire: Como-Milan e Inter-Bologna recupero della 19° giornata

12 gennaio: Milan-Cagliari e Bologna-Roma

18 gennaio: Juventus-Milan e Bologna-Monza (giornata pre Champions League)

21 gennaio: Champions League

26 gennaio: Milan-Parma e Empoli-Bologna

2 febbraio: Milan-Inter e Bologna-Como

5 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

9 febbraio: Empoli-Milan e Lecce-Bologna

11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League

16 febbraio: Milan-Verona e Bologna-Torino

18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan e Parma-Bologna

26 febbraio: eventuale Quarto di finale di Coppa Italia

2 marzo: Milan-Lazio e Bologna-Cagliari

4-5 marzo: eventuale ottavo di finale di Champions League

9 marzo: Lecce-Milan e Verona-Bologna

11-12 marzo: eventuale ritorno di finale di Champions League

16 marzo: Milan-Como e Bologna-Lazio

Pausa per le nazionali

30 marzo: Napoli-Milan e Venezia-Bologna

3 aprile: prima data utile

8-9 aprile e 15-16 aprile: eventuali quarti di finale di Champions League