BOLOGNA-FIORE, Al Dall'Ara la 3.900ª gara della storia

Bologna-Fiorentina di mercoledì 14 febbraio 2024 sarà la 3.900 partita ufficiale della Fiorentina e la 2.900 in serie A (a girone unico, per cui non è conteggiato il campionato 1945-46 "Serie mista A-B Centro-Sud" che è ovviamente calcolato nel totale delle gare). Come rende noto il Museo Fiorentina, il bilancio complessivo tra i viola e i rossoblù è di 1.636 vittorie, 1.136 pareggi, 1.127 sconfitte con 5.654 reti fatte e 4.441 subite. Questi i risultati ottenuti nelle, fin qui, 2.899 gare giocate in serie A.: 1.144 vittorie, 881 pareggi, 874 sconfitte con 4.030 reti fatte e 3.363 subite.

3.596 sono state giocate in competizioni nazionali: 1.487 successi, 1.060 pareggi, 1.049 sconfitte; 5.170 i gol fatti e 4.103 subiti. 303 i match disputati in competizioni internazionali: 149 vittorie, 76 pareggi, 78 sconfitte con 484 reti realizzate e 338 subite.