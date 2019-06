BOLOGNA, Con Orsolini manca accordo sul contratto

Nella conferenza stampa di presentazione di Walter Sabatini come neo direttore tecnico del Bologna è stato fatto anche il nome di Riccardo Orsolini, esterno che i felsinei possono riscattare dalla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossoblù ha l'accordo con la Juventus ma ancora non quello con il giocatore e per questo il riscatto non è ancora avvenuto. Lo stesso Sabatini ha poi aggiunto che da domani Orsolini sarà un giocatore del Bologna e in questo senso dobbiamo registrare l'arrivo di Donato Di Campli, agente del calciatore, a Casteldebole, dove incontrerà la dirigenza e cercherà di trovare l'accordo definitivo. La fumata bianca è attesa in serata.