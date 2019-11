BOL-INT AL 45’, Risultato fermo ancora sullo 0-0

Due gol annullati nel primo tempo fra Bologna e Inter, uno a Lautaro - giustamente - l'altro a Lukaku, perché il pallone crossato da Lazaro era già uscito. Per il resto due ottime parate di Skorupski, migliore in campo al netto di un erroraccio che poteva portare al vantaggio interista - e un paio di interventi di Handanovic, sollecitato soprattutto all'inizio. Una gara aperta e che promette divertimento anche nel secondo tempo. Buone le prove di Lazaro e Lautaro da una parte, Svanberg dall'altra. Zero a zero, quindi, al quarantacinquesimo.