BOCCI, Direttive Governo e Friuli contrastano tra loro

Alessandro Bocci, firma del Corriere del Sera, ha così parlato a proposito della partita tra Udinese e Fiorentina, in programma nello scorso fine settimana ed al momento rinviata al 13 maggio al pari delle altre cinque partite che hanno ricevuto lo stesso trattamento: "In teoria il Friuli non è compreso nel Decreto del Governo tra le regioni a rischio, ma il presidente della regione ha chiuso ogni manifestazione per un'altra settimana. Le due direttive sono in contrasto tra loro, ma se venissero slittati i calendari la partita potrebbe essere giocata a porte chiuse in questo fine settimana".