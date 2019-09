BOCCI, Chiesa? Commisso smetta di parlarne. Viola...

Queste le dichiarazioni del giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, sui viola: "Pedro mi intriga, ma secondo me tre attaccanti per giocare solo due competizioni sono troppi. Poi non credo che Boateng sia venuto a Firenze per giocare solo venti minuti, e a mio avviso lui può fare solo il nove. La squadra? La penso come Allegri: per vincere bisogna chiudere la porta, e Pezzella-Milenkovic non sono abbastanza fisici. Si potrebbe risolvere con una difesa a tre. Centrocampo? Badelj e Pulgar assieme stanno faticando, bisogna che contro la Juve si limiti il numero di errori perché i bianconeri sanno approfittarne. Montella? E' la parte psicologicamente debole di questa Viola. Chiesa? Non sorride più, credo non voglia restare a Firenze. Non si può trattenere un calciatore contro la sua volontà: Commisso smetta di dire che non lo venderà, perché il ragazzo si sente ogni volta più a disagio. Oltretutto, è vero che magari Chiesa vuol fare il salto di qualità, ma non per questo toglie la gamba...".