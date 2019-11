BOATENG, Razzismo? Addosso restano cicatrici

Il giocatore della Fiorentina, Kevin Prince Boateng, ha detto la sua a proposito del razzismo tramite il profilo ufficiale Twitter del club viola: "Io spero sempre in comportamenti positivi e mi auguro che il pubblico qualcosa abbiamo imparato e non replichi certi atteggiamenti. Sono stufo, la gente non capisce come si sentono Balotelli, Boateng e Koulibaly quando tornano a casa. Noi siamo soli. Addosso restano cicatrici che non si possono cancellare".

