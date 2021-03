BJELANOVIC, Vlahovic attaccante del futuro. Già...

Sasa Bjelanovic, ex attaccante e oggi dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto anche di Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Per le caratteristiche che ha, e ciò che il calcio moderno richiede, è l'attaccante del futuro. Non lo conosco personalmente, ma mi sembra tranquillo di testa. Già ai tempi di Montella ha fatto vedere di avere grosse potenzialità, ma con la continuità che ha adesso può far vedere tutto ciò che sa fare nel migliore dei modi".