BIZZOTTO, Viola, stagione buttata: ieri come un ko

Stefano Bizzotto, noto volto della Rai ieri inviato a Udine, ha commentato la sfida della Dacia Arena tra l'Udinese e la Fiorentina: "Per le due squadra, che lottano per il medesimo obliettiv, quella di ieri è stata come una sconfitta. Ribery? Il francese, non appena tornerò, darebbe più imprevedibilità alla squadra, ma non credo che il suo ritorno in campo sia così imminente. La stagione della Fiorentina è negativa, sprecata, buttata via visto che l’obiettivo era stare verso il sesto-settimo posto".