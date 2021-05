BISOLI, Gattuso? Se lo lasci lavorare tranquillo...

Pierpaolo Bisoli, tanti anni nel Cagliari come giocatore e poi allenatore ma anche un'esperienza come secondo nella Fiorentina, ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio ed ha parlato della situazione del Cagliari ma anche di Gattuso a Firenze. Ecco le sue parole: "Semplici ha trovato l'alchimia. Spesso non trovi quella giusta coi tuoi giocatori, e più vai avanti, nelle cose che non vanno bene, e cerchi sempre e solo il negativo. A volte basta toccare i tasti giusti, e riparti. Certo, poi va detto che il Cagliari ha una signora squadra, almeno da prime otto. Swe il tecnico ha tolto le paure? Semplici avrà sicuramente meriti, ma Di Francesco è un grandissimo allenatore. Non ha trovato le corde giuste da toccare. Gattuso a Firenze? Iachini ha fatto di nuovo un lavoro importante. Gattuso è un grande allenatore, sa rimboccarsi le maniche: anche quest'anno al Napoli ha avuto tante cose contro, compresa la società, eppure sta giocando per la Champions. Se lo lasci lavorare in tranquillità i risultati li porta".