BIRAGHI, Sua la fascia a Napoli: heatmap pazzesca

La Fiorentina nella trasferta al Maradona ha giocato sicuramente una delle migliori partite della stagione. Fra i migliori in campo c'è stato Cristiano Biraghi che ha letteralmente monopolizzato la fascia sinistra, aiutando più volte anche in fase offensiva Riccardo Saponara. Come evidenzia la heatmap della sua partita pubblicata dalla pagina Twitter della Lega Serie A, il terzino viola ha difeso e spinto per tutti i 90 minuti di gara, facendo sua la fascia sinistra del campo.

Il ©apitano 🟣

In #NapoliFiorentina la fascia sinistra è SUA! 🚂

Difende e spinge per tutta la gara, compresa l'azione del primo gol! @acffiorentina #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/gmIFbBOEBv — Lega Serie A (@SerieA) April 13, 2022