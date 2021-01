BIRAGHI (SKY), Callejon uno spettacolo. Salvezza...

Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky il successo ottenuto contro il Cagliari: "Dovevamo vincere per forza perché non eravamo in una bella situazione. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo stare più un alto in classifica. Oggi serviva la vittoria anche giocando non bene, per questo siamo contenti".

Callejon? "Josè un giocatore spettacolare. Per un campione così non è facile stare fuori, ma lui si è messo a disposizione. Vedere un atteggiamento così da un campione come lui è fondamentale per il gruppo, poi vederlo in campo è sempre uno spettacolo".

Prandelli ha detto che se la Fiorentina è in zona retrocessione, allora bisogna lottare per non retrocedere "Non è bello sentire parlare di retrocessione, visto che siamo una squadra forte. Siamo ancora in una situazione brutta, ma se c'è da lottare per la salvezza lo faremo"